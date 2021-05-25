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من برنامج: الاتجاه المعاكس

لماذا يرفض بعض العرب الاعتراف بانتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس؟

قال الخبير في الشأن الفلسطيني إبراهيم الحمامي إن معركة غزة الأخيرة أظهرت العديد من المهزومين، وعلى رأسهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأنظمة التطبيع من الدول العربية التي روجت لخطة السلام الأميركية.
25/5/2021-|آخر تحديث: 26/5/202112:08 AM (مكة المكرمة)
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