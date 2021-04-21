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من برنامج: الاتجاه المعاكس

عودة أجواء الحرب الباردة.. هل يخشى الغرب قوة روسيا أم ضياع مصالحه؟

قال الباحث أحمد قاسم إن الغرب لا ينظر إلى روسيا إلا باعتبارها دولة “مارقة مجرمة”، وانتقد الغرب لعدم قيامه “بتحجيم” روسيا، ووضع حد “لشرها” منذ سنوات طويلة.
20/4/2021-|آخر تحديث: 21/4/202112:38 AM (مكة المكرمة)
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48:05
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48:29
(الجزيرة)

ماذا أنجزت قوى الثورة والمعارضة على مدى 10 سنوات من الثورة السورية؟

47:16
(الجزيرة)

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51:57
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