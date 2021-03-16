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51:57
من برنامج:
الاتجاه المعاكس
بعد 10 سنوات على الثورة.. كيف أصبح الحال في سوريا؟
قال عبد المنعم زين الدين المنسق في الثورة السورية، إنه رغم كل القتل والاستبداد الذي تعرض له السوريون على أيدي النظام خلال سنوات الثورة العشرة، فإنهم ما زالوا مصرين على مواصلة طريقهم نحو الحرية.
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16/3/2021
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