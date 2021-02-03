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45:11
من برنامج:
الاتجاه المعاكس
انتخابات الرئاسة بسوريا.. هل البلاد بحاجة لها؟
قال الكاتب والإعلامي السوري غسان يوسف إن الرئيس السوري بشار الأسد سيخوض الانتخابات الرئاسية حسب الدستور، كما أنه سيكون حاكما لكل البلاد بعد أن يتم تطهيرها من “العصابات” في المرحلة المقبلة.
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2/2/2021
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