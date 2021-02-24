البث الحي
48:15

من برنامج: الاتجاه المعاكس

المشروع الكردي في سوريا إلى أين؟

قال الباحث في التاريخ الاجتماعي والسياسي السوري مهند الكاطع إن الأكراد لهم مرجعيات عدة ومن الصعب الحديث عن مشروع كردي موحد، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الأكراد والنظام السوري الذي سلّحهم.
23/2/2021
المزيد من حلقات برنامج:
الاتجاه المعاكس
(الجزيرة)

هل هو دليل على بدء تلاشي قوتها؟.. الولايات المتحدة تريد إطفاء الحروب بالمنطقة

48:47
(الجزيرة)

بعد 10 سنوات على الثورة والتوصل لاتفاق جنيف.. هل بدأ الليبيون يجنون ثمار ثورتهم؟

48:16
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة بسوريا.. هل البلاد بحاجة لها؟

45:11
(الجزيرة)

هل يحمل بايدن للعالم أكثر مما حمله سلفه ترامب؟

48:16
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
الاتجاه المعاكس
(الجزيرة)

هل هو دليل على بدء تلاشي قوتها؟.. الولايات المتحدة تريد إطفاء الحروب بالمنطقة

48:47
(الجزيرة)

بعد 10 سنوات على الثورة والتوصل لاتفاق جنيف.. هل بدأ الليبيون يجنون ثمار ثورتهم؟

48:16
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة بسوريا.. هل البلاد بحاجة لها؟

45:11
(الجزيرة)

هل يحمل بايدن للعالم أكثر مما حمله سلفه ترامب؟

48:16
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

كيف يخذل المجتمع المعتقلة السورية بوصمة العار؟

(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- المشروع الكردي في سوريا إلى أين؟

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/23)

(الجزيرة)

كلاهما اتخذ نصف خطوة.. هل تجاوزت طهران وواشنطن عقدة العقبة الأولى؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

انشق عن النظام وأفشى أسرارا عسكرية خطيرة بعد هروبه للأردن.. ملابسات وأسرار مقتل حسين كامل صهر صدام حسين وصندوقه الأسود

حسين كامل (يمين) كان الذراع الأمنية والعسكرية لصدام حسين قبل هروبه إلى الأردن (وكالات)

عندما رفض صدام حسين سحب قواته من الكويت.. تحالف دولي بقيادة أميركا يشن حربا قاسية على العراق

آليات عسكرية عراقية دمرها الطيران الأميركي لدى انسحابها من الكويت (مواقع التواصل)

ما هو تعويم العملة؟ ولماذا تلجأ إليه بعض الدول؟

التعويم ترك العملة المحلية لآليات العرض والطلب دون تدخل من قبل البنك المركزي (غيتي)

كيف تحولت مقابلة مع الأمينة الجديدة للمجلس الإسلامي ببريطانيا إلى ساحة مواجهة وانتقادات؟

زارا محمد انتخبت بداية الشهر الجاري كأول أمرأة في قيادة المجلس الإسلامي البريطاني (مواقع التواصل)