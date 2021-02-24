48:15

من برنامج: الاتجاه المعاكس المشروع الكردي في سوريا إلى أين؟

قال الباحث في التاريخ الاجتماعي والسياسي السوري مهند الكاطع إن الأكراد لهم مرجعيات عدة ومن الصعب الحديث عن مشروع كردي موحد، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الأكراد والنظام السوري الذي سلّحهم.

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