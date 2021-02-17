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من برنامج: الاتجاه المعاكس

هل هو دليل على بدء تلاشي قوتها؟.. الولايات المتحدة تريد إطفاء الحروب بالمنطقة

اعتبر الخبير في الشؤون الدولية عبدو اللقيس أن سعى الولايات المتحدة الحثيث لإطفاء الحروب التي ساهمت بإشعالها بالمنطقة هو دليل على بدء انهيارها وتلاشي قوتها.
16/2/2021
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للقصة بقية- مقابر الكيمياوي

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