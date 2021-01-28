48:16

من برنامج: الاتجاه المعاكس هل يحمل بايدن للعالم أكثر مما حمله سلفه ترامب؟

قال الخبير في القضايا الأميركية مجدي خليل إن سياسة الولايات المتحدة فيها الثابت والمتغير؛ حيث إنها ثابتة فيما يخص المجتمع الأميركي وبراغماتية في التعامل مع السياسات الخارجية.

اقرأ المزيد