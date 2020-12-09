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من برنامج: الاتجاه المعاكس

الحرب أم الأسد.. من أوصل سوريا إلى الكارثة؟

قال عضو الكتلة الوطنية عبد الرحمن الصالح إن التجويع المتعمد للشعب من قبل النظام السوري هو سبب الحرب وليس العكس، متهما الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه بتقسيم السوريين إلى فئات.
8/12/2020
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48:08
(الجزيرة)

ثورات الربيع العربي.. هل حققت أحلام الشعوب أم أعادتها للوراء؟

48:08
(الجزيرة)

كورونا ولعبة الأرقام.. هل هو خطر داهم أم مؤامرة تم تضخيمها؟

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