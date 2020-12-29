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من برنامج: الاتجاه المعاكس مصادفة أم مؤامرة.. لماذا ظهرت سلالات كورونا الجديدة بالتزامن مع استخدام اللقاح؟

قال دكتور المناعة بجامعة نوتنكهام ماجد العاني إن الهالة الإعلامية التي ترافقت مع ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية العام الماضي كانت أكبر بكثير من حجم الفيروس.

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