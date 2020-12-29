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من برنامج: الاتجاه المعاكس

مصادفة أم مؤامرة.. لماذا ظهرت سلالات كورونا الجديدة بالتزامن مع استخدام اللقاح؟

قال دكتور المناعة بجامعة نوتنكهام ماجد العاني إن الهالة الإعلامية التي ترافقت مع ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية العام الماضي كانت أكبر بكثير من حجم الفيروس.
29/12/2020
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بعد 10 سنوات على الثورة.. ماذا جنت تونس؟

47:58
(الجزيرة)

الفساد أم حزب الله؟.. من أوصل لبنان إلى هذا الوضع؟

46:44
(الجزيرة)

الحرب أم الأسد.. من أوصل سوريا إلى الكارثة؟

47:58
(الجزيرة)

هل تنقذ اللقاحات الجديدة العالم من جائحة كورونا؟

48:21
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