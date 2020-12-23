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47:58

من برنامج: الاتجاه المعاكس

بعد 10 سنوات على الثورة.. ماذا جنت تونس؟

قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي سيف الدين مخلوف إن تونس لم تكن في الجنة قبل انطلاق ثورة 2011، بل كانت تعاني من تفشي الفساد والفقر والبؤس.
22/12/2020
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46:44
(الجزيرة)

الحرب أم الأسد.. من أوصل سوريا إلى الكارثة؟

47:58
(الجزيرة)

هل تنقذ اللقاحات الجديدة العالم من جائحة كورونا؟

48:21
(الجزيرة)

بعد توزع ولاءاتهم على القوى المسيطرة بالمنطقة.. ماذا بقي من العرب والعروبة؟

48:08
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