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من برنامج: الاتجاه المعاكس بعد 10 سنوات على الثورة.. ماذا جنت تونس؟

قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي سيف الدين مخلوف إن تونس لم تكن في الجنة قبل انطلاق ثورة 2011، بل كانت تعاني من تفشي الفساد والفقر والبؤس.

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