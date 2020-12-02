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من برنامج: الاتجاه المعاكس هل تنقذ اللقاحات الجديدة العالم من جائحة كورونا؟

قال رئيس المركز العربي للخلايا الجذعية بالأردن أديب الزعبي إن القول الفصل في ما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا يجب أن يكون للعلم فقط، ولا مجال لحديث عنها خارج هذا النطاق.

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