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46:44

من برنامج: الاتجاه المعاكس

الفساد أم حزب الله؟.. من أوصل لبنان إلى هذا الوضع؟

قال الإعلامي والصحفي علي حجازي إن وصول لبنان إلى هذا الوضع جاء نتيجة العديد من التراكمات والعوامل، ولا يمكن تحميل المسؤولية بالكامل إلى الداخل أو الخارج بل إن هناك شراكة بينهما.
15/12/2020
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47:58
(الجزيرة)

هل تنقذ اللقاحات الجديدة العالم من جائحة كورونا؟

48:21
(الجزيرة)

بعد توزع ولاءاتهم على القوى المسيطرة بالمنطقة.. ماذا بقي من العرب والعروبة؟

48:08
(الجزيرة)

ثورات الربيع العربي.. هل حققت أحلام الشعوب أم أعادتها للوراء؟

48:08
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