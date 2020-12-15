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من برنامج: الاتجاه المعاكس الفساد أم حزب الله؟.. من أوصل لبنان إلى هذا الوضع؟

قال الإعلامي والصحفي علي حجازي إن وصول لبنان إلى هذا الوضع جاء نتيجة العديد من التراكمات والعوامل، ولا يمكن تحميل المسؤولية بالكامل إلى الداخل أو الخارج بل إن هناك شراكة بينهما.

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