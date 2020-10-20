ثورات الربيع العربي.. هل حققت أحلام الشعوب أم أعادتها للوراء؟

وصف أستاذ القانون الدولي الهادي شلوف الأوضاع التي تمر بها الدول العربية قاطبة بأنها الأكثر مأساوية وترديا على مر التاريخ، وأن هذه الأحوال زادت سوءا بعد ثورات الربيع العربي.

وذهب شلوف في تصريحات لحلقة (2020/10/20) من برنامج "الاتجاه المعاكس" للقول إنه لا توجد دول عربية بما يتضمنه مفهوم الدولة من معايير وقيم، معتبرا أن المشكلة لدى العرب هي "بعقولهم المهزومة" عبر التاريخ، وبعدم قدرتهم على حكم أنفسهم.

وفيما يتعلق ببارقة الأمل التي أحدثتها ثورات الربيع وإمكانية تحرر الشعوب العربية من الطغاة والأنظمة المستبدة، قال أستاذ القانون الدولي إن ما شهدته بعض الدول العربية مثل تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، كان انتفاضات شعبية من أجل الخبز وللتخلص من حاكم، وليس ثورات لها أيديولوجيا واضحة وقيادة وتمتلك القدرة على الاستمرار.

وأكد شلوف أن الواقع بالدول التي شهدت هذه الانتفاضات أصبح أكثر سوءا مما كان عليه قبلها، ضاربا المثل بذلك بما حدث ببلده ليبيا، التي قال إن من وصلوا للحكم بعد القذافي كانوا أكثر سوءا منه، وسعوا لنهب خيرات البلد قبل الهروب منه تاركين إياه مدمرا على رؤوس الليبيين.

وقال شلوف إن العرب ظلوا تحت الحكم العثماني مئات السنين وبعد ذلك خضعوا للاستعمار الغربي، وعندما تم تحريرهم شكليا، فشلوا بإدارة بلادهم وإقامة دول حقيقية، وأصبح الجوع والجهل والخراب والفساد يعشعش بهذه البلدان، لدرجة أن 5 دول عربية خرجت لغاية الآن من التقييم العالمي للتعليم.



الثورات نجحت ومستمرة

غير أن الإعلامي والسياسي السوري أحمد فيصل خطاب، رفض وجهة نظر الدكتور شلوف جملة وتفصيلا، وأكد أن الثورات التي بشرت بربيع العالم العربي حققت الكثير وأنها كسرت حاجز الخوف وهي مستمرة، رغم كل ما تمر به من مأزق، واصفا إياها بالثورات المأزومة نتيجة حجم التآمر الإقليمي والدولي عليها.

ودافع الإعلامي السوري بضراوة عن العقل العربي ورفض وصفه بالانهزامي، مشيرا إلى إنجازات الكثير من العقول العربية في دول المهجر، وهي العقول ذاتها التي يجري تكبيلها بالداخل العربي من خلال الأنظمة الاستبدادية التي تلقى دعما غربيا ودوليا.

ورغم اعترافه بأن العديد من الشعوب العربية ساءت أوضاعها المعيشية والاقتصادية مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع ثورات الربيع العربي، فإنه اعتبر أن ذلك ليس دليلا على هزيمة الثورات، بل هو دليل على استمراريتها، وصفا حركة الثورات بالحلزونية التي تتقدم تارة وتتراجع تارة لكنها لا تتوقف، وشدد على أن الثورات لا تتم في ليلة وضحاها بل تستمر لسنوات حتى تحقق المراد منها.

وتحدث الخطاب عن انتصارات العرب الكثيرة في زمن عمر المختار وما حققه جمال عبد الناصر وقبل ذلك الانتصارات العربية على دول الاستعمار.