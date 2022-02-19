عائلات "الشيخ جراح" شخصية الأسبوع والأزمة الروسية الأوكرانية الحدث الأبرز

منح جمهور الجزيرة لقب “حدث الأسبوع” بحلقة (2022/2/19) من “سباق الأخبار” لصالح تصاعد الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، بينما حصلت عائلات “الشيخ جراح” على “شخصية الأسبوع”.

فقد صوّت 69% من جمهور الجزيرة المشارك، في حدث الأسبوع الأبرز، لصالح الأزمة الروسية الأوكرانية التي تصاعدت بشكل غير مسبوق. وفي المركز الثاني جاءت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات بـ 14% من أصوات الجمهور.

في حين حل ثالثا خبر شفاء أول امرأة من الفيروس المسبب للإيدز بعد زراعة خلايا جذعية بنسبة 13% من أصوات جمهور الجزيرة، وجاءت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مملكة البحرين في المركز الرابع بـ 4% من الأصوات.

شخصية الأسبوع

وفي سباق "شخصية الأسبوع" منح جمهور الجزيرة اللقب لعائلة سالم بعد أن أمهلتها محكمة الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، وحصلت على 38% من الأصوات.

وحل ثانيا لاعب نادي "باريس سان جيرمان" كليان مبابي بعد حسمه القمة الكروية مع ريال مدريد، وحصل على 35% من أصوات جمهور الجزيرة.

وفي المركز الثالث، حل الشيخ رائد صلاح بعد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي منعه من السفر، وحصل على 18% من أصوات جمهور الجزيرة. وجاء في المركز الرابع الوزير التونسي السابق نور الدين البحيري بعد تدهور حالته الصحية، وحصل على 9% من الأصوات.