الارتفاع القياسي بأعداد المصابين بكورونا حدث الأسبوع وأبو هواش شخصيته الأبرز

منح جمهور الجزيرة لقب “حدث الأسبوع” في حلقة (2022/01/08) من برنامج “سباق الأخبار” للارتفاع القياسي بأعداد المصابين بكورونا حول العالم، بينما حصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش على لقب “شخصية الأسبوع”.

فقد صوّت 48% من جمهور الجزيرة المشارك في حدث الأسبوع الأبرز لصالح موضوع الارتفاع القياسي في أعداد المصابين بكورونا حول العالم، وهو الحدث الذي يجذب الاهتمام عالميا، بسبب تسجيل دول عديدة إصابات كبيرة بفيروس كورونا، مما دفعها لاتخاذ إجراءات لاحتواء هذا التفشي السريع.

وفي المرتبة الثانية وقع اختيار المصوتين في حدث الأسبوع على تطورات المشهد السياسي في السودان الذي نال 27% من الأصوات، وذلك في ظل استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واستمرار الاحتجاجات في الشارع السوداني.

في حين حل ثالثا موضوع سيطرة الحوثيين على السفينة الإماراتية "روابي" الذي نال 20% من الأصوات. وكان هذا الحدث استحوذ على اهتمام الإعلام العربي والعالمي، بعد أن أعلن التحالف بقيادة السعودية أن سفينة الشحن الإماراتية "روابي" تعرضت لعملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح من قبل مليشيا الحوثي، قبالة مدينة الحديدة اليمنية، وفق قوله.

وفي المركز الرابع، جاءت الجولة الثامنة من مفاوضات النووي الإيراني في فيينا التي نالت 5% من الأصوات.

شخصية الأسبوع

وفي سباق شخصية الأسبوع، اكتسح الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش سباق الجزيرة، حيث حاز على 70% من الأصوات، مما جعله الشخصية الأكثر حضورا في الأخبار. كما كان الأسير الأكثر شهرة خلال المدة الأخيرة، بعد أن انتزع قرارا من الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنه بعد إضراب خاضه مدة 141 يوما.

وعاد المركز الثاني للممثلة البريطانية إيما واتسون بحصولها على 12% من أصوات جمهور الجزيرة، وذلك في ظل تعرضها لهجوم إسرائيلي بعد منشور لها على إنستغرام تضامنت فيه مع فلسطين.

أما المرتبة الثالثة فتقاسمها كل من نور الدين البحيري البرلماني التونسي ونائب رئيس حركة النهضة، ولاعب نادي برشلونة عبد الصمد الزلزولي، حيث حصل كلاهما على 9% من الأصوات.

وأدرج اسم البحيري ضمن المتنافسين على لقب "شخصية الأسبوع" على خلفية إعلان هيئة الدفاع عنه أنه "بين الحياة والموت"، بعد اعتقاله واحتجازه من قبل السلطات التونسية. بينما أدرج اسم الزلزولي في ظل تضارب الأنباء بشأن المنتخب الذي سيمثله دوليا، إسبانيا أم بلاده المغرب.

يذكر أن برنامج سباق الأخبار يطلق مساء كل أربعاء سباقي "حدث الأسبوع" و"شخصية الأسبوع" على منصات الجزيرة كافة، وينتهي السباق بعد بث البرنامج الساعة 10:05 مساء كل سبت.