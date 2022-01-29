الحريري شخصية الأسبوع والأزمة الأوكرانية حدثه الأبرز
فقد صوّت 37% من جمهور الجزيرة المشارك في سباق "شخصية الأسبوع" -ضمن حلقة (2022/1/29) من برنامج "سباق الأخبار"- لرئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، في حين حل ثانيا النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة الذي نال 28%.
وجاءت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ثالثا بعد أن نالت 24% من أصوات جمهور الجزيرة. وحلّ آشر ليفي رئيس مجلس إدارة شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية رابعا، ونال 11% من الأصوات.
حدث الأسبوع
أما "حدث الأسبوع" الأهم فحصدته الأزمة بين روسيا والغرب في ظل تصاعد الاتهامات لموسكو بعزمها على اجتياح أوكرانيا، ونال الحدث 58% من أصوات جمهور الجزيرة. وفي المركز الثاني جاء استمرار التصعيد العسكري بين أطراف النزاع في اليمن بـ31% من الأصوات.
وفي حين حل ثالثا الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو الذي نال 6% من أصوات جمهور الجزيرة، وجاء في المركز الرابع استضافة النرويج لجولة محادثات هي الأولى من نوعها بين حكومة طالبان ودبلوماسيين غربيين، ونال 5% من الأصوات.