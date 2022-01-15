المسن الفلسطيني عمر أسعد شخصية الأسبوع وبطولة الأمم الأفريقية حدثه الأبرز

منح جمهور برنامج “سباق الأخبار” المسن الفلسطيني عمر أسعد لقب “شخصية الأسبوع” الأهم، فيما حصل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون على لقب “حدث الأسبوع” الأبرز.

فقد صوّت 48% من جمهور الجزيرة المشارك بسباق "شخصية الأسبوع" لصالح المسن الفلسطيني الحاج عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) إثر استشهاده عقب احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله.

وينحدر الحاج عمر أسعد "أبو هاني" من قرية جلجليا شمال رام الله، ويحمل الجنسية الأميركية.

ووفقا لرواية عبد الإله أسعد، ابن عم الشهيد عمر أسعد، فبينما كان المسن الفلسطيني عائدا من زيارة لأقربائه باغته جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأنزلوه من السيارة غصبا عنه، وكتفوا يديه ووضعوا شريطا على فمه، ثم سحلوه لمسافة 200 متر ورموا به في بناية تحت الإنشاء، كما ضربوه.

وعادت المرتبة الثانية إلى الإعلامي المصري وائل الإبراشي، بحصوله على 22% من الأصوات، بعد وفاته عن 59 عاما متأثرا بفيروس كورونا وما رافق ذلك من سجال بين نشطاء التواصل الاجتماعي.

ونال الجراح الأميركي بارتلي غريفيث المركز الثالث بـ17% من الأصوات، في ظل إجرائه أول عملية من نوعها بزراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسم إنسان.

وحل في المركز الرابع النجم المصري محمد صلاح بعد أن صوّت له 13% من جمهور الجزيرة، وذلك بعد أن أصبح أول لاعب عربي يرشح للقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

حدث الأسبوع الأبرز

وفي سباق حدث الأسبوع الأبرز، كان التصويت الأكبر من نصيب خبر انطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون، بحصوله على 54% من أصوات جمهور الجزيرة.

ونجحت الكاميرون وبقيادة نجمها السابق ورئيس اتحادها الكروي صامويل إيتو في إقامة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الـ33، لكن ظهرت ثغرات وعثرات عكرت الأجواء الاحتفالية بهذا الحدث.

وتشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات عربية وهي مصر والجزائر والمغرب وتونس والسودان وموريتانيا وجزر القمر.

وفي سؤال طرحه البرنامج "سباق الأخبار" وهو: هل تتوقع أن يتوج منتخب عربي بكأس بطولة الأمم الأفريقية الحالية، أجاب 49% من جمهور الجزيرة بـ"نعم"، و51% بـ"لا".

واعتلت المركز الثاني في "سباق الأخبار" تطورات المشهد التونسي بالتزامن مع الذكرى الـ11 للثورة، إذ حازت على 28% من أصوات جمهور الجزيرة.

وأحيا التونسيون الجمعة ذكرى الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، في ظروف متوترة، حيث تعاملت أجهزة الأمن بـ"النهج البوليسي القمعي" مع المتظاهرين الذين خرجوا احتفالا بذكرى الثورة، حسب ما قالت أحزاب سياسية وهيئات حقوقية وصحفية تونسية ودولية.

وتقاسم المركز الثالث كلٌّ من حدث عقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته والمبادرة الأممية لإطلاق حوار لحل الأزمة في السودان، بعد أن نال كل منهما 9% من أصوات المشاركين في برنامج "سباق الأخبار".

يذكر أن برنامج سباق الأخبار يطلق مساء كل أربعاء سباقي حدث الأسبوع وشخصية الأسبوع على كافة منصات الجزيرة، ويستمر التصويت حتى إعلان النتائج في حلقة "سباق الأخبار" التي تبث الساعة 10.05 بتوقيت مكة المكرمة مساء كل سبت.