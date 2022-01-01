محافظ شبوة اليمنية السابق شخصية الأسبوع ولقاء عباس غانتس حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة لقب “شخصية الأسبوع” في حلقة (2022/1/1) من برنامج “سباق الأخبار” لمحافظ شبوة اليمنية السابق محمد صالح بن عديو، في حين حصل لقاء عباس غانتس على لقب “حدث الأسبوع”.

فقد صوّت 36% من جمهور الجزيرة المشارك في سباق "شخصية الأسبوع" لمحافظ شبوة اليمنية السابق محمد صالح بن عيدو بعد أن أقاله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في حين حل ثانيا اللاعب الجزائري لوكار سفيان بعد وفاته أثناء اللعب بحصوله على 25% من الأصوات.

أما ثالثا، فحلّ المؤذن التركي الراحل رجب أويار، بعد أن حصل على 23% من أصوات جمهور الجزيرة، وجاءت في المركز الرابع المذيعة الأميركية المحجبة آية جلال بعد أن حصلت على 16% من الأصوات.

حدث الأسبوع

أما حدث الأسبوع الأهم، فكان من نصيب ‎لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي حصل على 58% من الأصوات، في حين حل ثانيا العراك العنيف في البرلمان الأردني بعد أن نال 25% من الأصوات.

وحلت في المركز الثالث سجالات المشهد السياسي الليبي في مرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات التي نالت 9% من أصوات جمهور الجزيرة.

وجاءت في المرتبة الرابعة الأزمة في الصومال بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، حيث نالت 8% من الأصوات.