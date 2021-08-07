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من برنامج: سباق الأخبار

المنتج رامي جابر شخصية الأسبوع وحرائق الغابات في تركيا الحدث الأبرز

منح جمهور الجزيرة -عبر برنامج “سباق الأخبار” (2021/8/7)- المنتج والممثل الفلسطيني الفنلندي رامي جابر لقب شخصية الأسبوع، واعتبر حرائق الغابات في تركيا الحدث الأبرز خلال الأسبوع.
7/8/2021
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