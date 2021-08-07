search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
أوليمبياد طوكيو 2020
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
47:19
من برنامج:
سباق الأخبار
المنتج رامي جابر شخصية الأسبوع وحرائق الغابات في تركيا الحدث الأبرز
منح جمهور الجزيرة -عبر برنامج “سباق الأخبار” (2021/8/7)- المنتج والممثل الفلسطيني الفنلندي رامي جابر لقب شخصية الأسبوع، واعتبر حرائق الغابات في تركيا الحدث الأبرز خلال الأسبوع.
اقرأ المزيد
7/8/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
السباح التونسي شخصية الأسبوع وقرارات قيس سعيد حدثه الأبرز
play
47:28
توماس براك شخصية الأسبوع واقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى حدثه الأبرز
play
47:34
العلّامة اليمني العمراني شخصية الأسبوع وحريق مستشفى الناصرية حدثه الأبرز
play
46:46
الغضنفر شخصية الأسبوع وإخطار إثيوبيا لمصر ببدء تعبئة سد النهضة حدثه الأبرز
play
48:06
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
السباح التونسي شخصية الأسبوع وقرارات قيس سعيد حدثه الأبرز
play
47:28
توماس براك شخصية الأسبوع واقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى حدثه الأبرز
play
47:34
العلّامة اليمني العمراني شخصية الأسبوع وحريق مستشفى الناصرية حدثه الأبرز
play
46:46
الغضنفر شخصية الأسبوع وإخطار إثيوبيا لمصر ببدء تعبئة سد النهضة حدثه الأبرز
play
48:06
شاهد المزيد
المزيد من أخرى
انقلاب أم "شبه انقلاب" أم "برشا قانوني".. ماذا حدث في تونس؟
يقدم خدمات منزلية مذهلة.. هل سيصبح الروبوت قريبا فردا من الأسرة؟
76 عاما بعد هيروشيما.. كيف وصلت الصور الأولى؟ ومن هم الصحفيون الذين غامروا بالتغطية؟
فوق السلطة 244 – قيس العابدين يأكل الدستور على طبق إماراتي
الأكثر قراءة
الهجوم على الناقلة الإسرائيلية.. لماذا تصر واشنطن على اتهام إيران؟
سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟
أفغانستان.. طالبان تشن حملة لاغتيال الطيارين الحربيين وتسيطر على ثاني مركز ولاية خلال يوم
عبد الملك الحوثي.. زعيمٌ تحالف مع قاتل أخيه ثم غيَّر مسار الثورة اليمنية