search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
أوليمبياد طوكيو 2020
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
47:28
من برنامج:
سباق الأخبار
السباح التونسي شخصية الأسبوع وقرارات قيس سعيد حدثه الأبرز
منح جمهور الجزيرة -من خلال برنامج “سباق الأخبار” (2021/7/31)- السباح التونسي أحمد حفناوي لقب شخصية الأسبوع، واعتبر قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان حدثه الأبرز.
اقرأ المزيد
31/7/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
توماس براك شخصية الأسبوع واقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى حدثه الأبرز
play
47:34
العلّامة اليمني العمراني شخصية الأسبوع وحريق مستشفى الناصرية حدثه الأبرز
play
46:46
الغضنفر شخصية الأسبوع وإخطار إثيوبيا لمصر ببدء تعبئة سد النهضة حدثه الأبرز
play
48:06
وزير الصحة البريطاني شخصية الأسبوع وهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان حدثه الأبرز
play
46:46
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
توماس براك شخصية الأسبوع واقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى حدثه الأبرز
play
47:34
العلّامة اليمني العمراني شخصية الأسبوع وحريق مستشفى الناصرية حدثه الأبرز
play
46:46
الغضنفر شخصية الأسبوع وإخطار إثيوبيا لمصر ببدء تعبئة سد النهضة حدثه الأبرز
play
48:06
وزير الصحة البريطاني شخصية الأسبوع وهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان حدثه الأبرز
play
46:46
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
سباق الأخبار- السباح التونسي شخصية الأسبوع وقرارات قيس سعيّد حدثه الأبرز
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/31)
الهجوم على سفينة "زودياك ماريتايم".. الرسائل والارتدادات المحتملة
ظهور سيف الإسلام القذافي يثير المنصات الليبية.. وتساؤلات عن التوقيت
الأكثر قراءة
قال إن أسباب إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة.. ملك المغرب: الوضع الحالي للعلاقات مع الجزائر لا يرضينا وغير مقبول
الملل يقتل العلاقة الزوجية.. فهل هناك وسيلة لعلاجه؟ إليك هذه الخطوات
إعلان الطوارئ في 3 ولايات أفغانية والرئيس غني يقول إن طالبان تريد استسلام الحكومة
سخر من مبارك وهددته إسرائيل.. 7 سنوات على رحيل “سلطان الكوميديا” سعيد صالح