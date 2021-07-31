البث الحي
47:28

من برنامج: سباق الأخبار

السباح التونسي شخصية الأسبوع وقرارات قيس سعيد حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة -من خلال برنامج “سباق الأخبار” (2021/7/31)- السباح التونسي أحمد حفناوي لقب شخصية الأسبوع، واعتبر قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان حدثه الأبرز.
31/7/2021
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
(الجزيرة)

توماس براك شخصية الأسبوع واقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى حدثه الأبرز

47:34
(الجزيرة)

العلّامة اليمني العمراني شخصية الأسبوع وحريق مستشفى الناصرية حدثه الأبرز

46:46
(الجزيرة)

الغضنفر شخصية الأسبوع وإخطار إثيوبيا لمصر ببدء تعبئة سد النهضة حدثه الأبرز

48:06
(الجزيرة)

وزير الصحة البريطاني شخصية الأسبوع وهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان حدثه الأبرز

46:46
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
(الجزيرة)

توماس براك شخصية الأسبوع واقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى حدثه الأبرز

47:34
(الجزيرة)

العلّامة اليمني العمراني شخصية الأسبوع وحريق مستشفى الناصرية حدثه الأبرز

46:46
(الجزيرة)

الغضنفر شخصية الأسبوع وإخطار إثيوبيا لمصر ببدء تعبئة سد النهضة حدثه الأبرز

48:06
(الجزيرة)

وزير الصحة البريطاني شخصية الأسبوع وهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان حدثه الأبرز

46:46
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

سباق الأخبار- السباح التونسي شخصية الأسبوع وقرارات قيس سعيّد حدثه الأبرز

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/31)

(الجزيرة)

الهجوم على سفينة "زودياك ماريتايم".. الرسائل والارتدادات المحتملة

(الجزيرة)

ظهور سيف الإسلام القذافي يثير المنصات الليبية.. وتساؤلات عن التوقيت

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

قال إن أسباب إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة.. ملك المغرب: الوضع الحالي للعلاقات مع الجزائر لا يرضينا وغير مقبول

محمد السادس قال إن التوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر تسيء لصورة البلدين (الجزيرة)

الملل يقتل العلاقة الزوجية.. فهل هناك وسيلة لعلاجه؟ إليك هذه الخطوات

إعلان الطوارئ في 3 ولايات أفغانية والرئيس غني يقول إن طالبان تريد استسلام الحكومة

مسلحون في إقليم هرات يدعمون القوات الحكومية الأفغانية في صدّها لتقدم مسلحي طالبان (رويترز)

سخر من مبارك وهددته إسرائيل.. 7 سنوات على رحيل “سلطان الكوميديا” سعيد صالح

كان النقاد والجماهير يتوقعون نجاحا مبهرا للفنان الراحل، غير أن حياته كانت حافلة بالأزمات (مواقع التواصل الاجتماعي)