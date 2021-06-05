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من برنامج: سباق الأخبار

الصحفي الراحل خالد الجامعي شخصية الأسبوع والأوضاع في غزة حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة -في برنامج “سباق الأخبار” (2021/6/5)- عميد الصحفيين المغاربة الراحل خالد الجامعي لقب “شخصية الأسبوع”، واعتبر الجمهور تطورات الأوضاع في قطاع غزة “حدثه الأبرز”.
5/6/2021
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سباق الأخبار
(الجزيرة)

أهالي حي الشيخ جراح شخصية الأسبوع وانقلاب مالي حدثه الأبرز

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(الجزيرة)

سباق الأخبار – ضحايا مستشفى ابن الخطيب شخصية الأسبوع وهبّة باب العامود حدثه الأبرز

47:50

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48:37
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سباق الأخبار- الراحل مناصرة شخصية الأسبوع وتفاعلات الأمير حمزة حدثه الأبرز

47:26
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المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
(الجزيرة)

أهالي حي الشيخ جراح شخصية الأسبوع وانقلاب مالي حدثه الأبرز

48:13
(الجزيرة)

سباق الأخبار – ضحايا مستشفى ابن الخطيب شخصية الأسبوع وهبّة باب العامود حدثه الأبرز

47:50

سباق الأخبار – رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شخصية الأسبوع وحادث قطار طوخ بمصر حدثه الأبرز

48:37
(الجزيرة)

سباق الأخبار- الراحل مناصرة شخصية الأسبوع وتفاعلات الأمير حمزة حدثه الأبرز

47:26
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