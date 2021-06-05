search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
48:41
من برنامج:
سباق الأخبار
الصحفي الراحل خالد الجامعي شخصية الأسبوع والأوضاع في غزة حدثه الأبرز
منح جمهور الجزيرة -في برنامج “سباق الأخبار” (2021/6/5)- عميد الصحفيين المغاربة الراحل خالد الجامعي لقب “شخصية الأسبوع”، واعتبر الجمهور تطورات الأوضاع في قطاع غزة “حدثه الأبرز”.
اقرأ المزيد
5/6/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
أهالي حي الشيخ جراح شخصية الأسبوع وانقلاب مالي حدثه الأبرز
play
48:13
سباق الأخبار – ضحايا مستشفى ابن الخطيب شخصية الأسبوع وهبّة باب العامود حدثه الأبرز
play
47:50
سباق الأخبار – رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شخصية الأسبوع وحادث قطار طوخ بمصر حدثه الأبرز
play
48:37
سباق الأخبار- الراحل مناصرة شخصية الأسبوع وتفاعلات الأمير حمزة حدثه الأبرز
play
47:26
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
أهالي حي الشيخ جراح شخصية الأسبوع وانقلاب مالي حدثه الأبرز
play
48:13
سباق الأخبار – ضحايا مستشفى ابن الخطيب شخصية الأسبوع وهبّة باب العامود حدثه الأبرز
play
47:50
سباق الأخبار – رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شخصية الأسبوع وحادث قطار طوخ بمصر حدثه الأبرز
play
48:37
سباق الأخبار- الراحل مناصرة شخصية الأسبوع وتفاعلات الأمير حمزة حدثه الأبرز
play
47:26
شاهد المزيد
المزيد من وثائقية
فلسطين 1920.. ما لم يُحك
توفيق زياد "قنديل الناصرة".. ما الذي قام به من أجل نصرة الشعب الفلسطيني؟
يقتل 92% من الجراثيم.. كيف تستخدم جهاز تنقية وتعقيم الجو لحماية نفسك من كورونا؟
موقف صعب ومكيدة كانا سببا في بروز سيبويه ومقتله.. فما هما؟
الأكثر قراءة
لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟
في قبضة المقاومة.. "ما خفي أعظم" يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام
عملية أوبرا الإسرائيلية تُدمر مفاعل العراق النووي عام 1981.. لماذا أخفقت المخابرات والدفاعات الجوية؟
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح