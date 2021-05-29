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48:13
من برنامج:
سباق الأخبار
أهالي حي الشيخ جراح شخصية الأسبوع وانقلاب مالي حدثه الأبرز
منح جمهور الجزيرة -في برنامج “سباق الأخبار” (2021/5/29)- أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لقب “شخصية الأسبوع”، واعتبر الجمهور اعتقال الرئيس الانتقالي في مالي ورئيس حكومته “حدثه الأبرز”.
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29/5/2021
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