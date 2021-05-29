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من برنامج: سباق الأخبار

أهالي حي الشيخ جراح شخصية الأسبوع وانقلاب مالي حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة -في برنامج “سباق الأخبار” (2021/5/29)- أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لقب “شخصية الأسبوع”، واعتبر الجمهور اعتقال الرئيس الانتقالي في مالي ورئيس حكومته “حدثه الأبرز”.
29/5/2021
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48:37
(الجزيرة)

سباق الأخبار- الراحل مناصرة شخصية الأسبوع وتفاعلات الأمير حمزة حدثه الأبرز

47:26
(الجزيرة)

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