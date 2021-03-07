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من برنامج: سباق الأخبار

الراحل يوسف شعبان شخصية الأسبوع واستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الفنان المصري الراحل يوسف شعبان لقب “شخصية الأسبوع”، فيما منح الموافقة على استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا “جونسون آند جونسون” ذي الجرعة الواحدة لقب “حدث الأسبوع”.
6/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202102:43 AM (مكة المكرمة)
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