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من برنامج: سباق الأخبار سباق الأخبار- الراحل الصابوني شخصية الأسبوع وإطلاق تونس أول قمر صناعي حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة العلامة السوري الراحل محمد علي الصابوني لقب شخصية الأسبوع، في حين اعتبر إطلاق تونس أول قمر صناعي حدثه الأبرز.

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