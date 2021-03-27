search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
48:17
من برنامج:
سباق الأخبار
سباق الأخبار- الراحل الصابوني شخصية الأسبوع وإطلاق تونس أول قمر صناعي حدثه الأبرز
منح جمهور الجزيرة العلامة السوري الراحل محمد علي الصابوني لقب شخصية الأسبوع، في حين اعتبر إطلاق تونس أول قمر صناعي حدثه الأبرز.
اقرأ المزيد
27/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
أبو تريكة شخصية الأسبوع ومأساة مستشفى السلط حدثه الأبرز
play
47:44
سباق الأخبار-ميغان ماركل شخصية الأسبوع والتصعيد الحوثي حدثه الأبرز
play
49:12
الراحل يوسف شعبان شخصية الأسبوع واستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" حدثه الأبرز
play
47:56
الصحفي اليمني عادل الحسني شخصية الأسبوع وهبوط مركبة فضائية على المريخ حدثه الأبزر
play
47:53
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
أبو تريكة شخصية الأسبوع ومأساة مستشفى السلط حدثه الأبرز
play
47:44
سباق الأخبار-ميغان ماركل شخصية الأسبوع والتصعيد الحوثي حدثه الأبرز
play
49:12
الراحل يوسف شعبان شخصية الأسبوع واستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" حدثه الأبرز
play
47:56
الصحفي اليمني عادل الحسني شخصية الأسبوع وهبوط مركبة فضائية على المريخ حدثه الأبزر
play
47:53
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
صناعة آلة البزق
مظاهرات في مدن أميركية للتنديد بالعنصرية
الجهات المسؤولة عن قناة السويس.. جنوح سفينة "إيفر غيفن" حادث استثنائي
الحصاد (2021/3/27)
الأكثر قراءة
شاهد- المساعد احتسبه والحكم رفضه.. هل هدف رونالدو المُلغى في مرمى صربيا صحيح؟
أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة
توقعات بانفراجة.. مقدمة السفينة الجانحة تحركت وهيئة قناة السويس تشير لتقدم بإعادة تعويمها
لأن صديقك الذي يقول إن الأرض مسطحة ليس مجرد شخص ساذج!