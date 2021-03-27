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من برنامج: سباق الأخبار

سباق الأخبار- الراحل الصابوني شخصية الأسبوع وإطلاق تونس أول قمر صناعي حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة العلامة السوري الراحل محمد علي الصابوني لقب شخصية الأسبوع، في حين اعتبر إطلاق تونس أول قمر صناعي حدثه الأبرز.
27/3/2021
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سباق الأخبار-ميغان ماركل شخصية الأسبوع والتصعيد الحوثي حدثه الأبرز

49:12
(الجزيرة)

الراحل يوسف شعبان شخصية الأسبوع واستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" حدثه الأبرز

47:56
(الجزيرة)

الصحفي اليمني عادل الحسني شخصية الأسبوع وهبوط مركبة فضائية على المريخ حدثه الأبزر

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