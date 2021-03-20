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من برنامج: سباق الأخبار أبو تريكة شخصية الأسبوع ومأساة مستشفى السلط حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة، وبغالبية كبيرة، نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة لقب شخصية الأسبوع، في حين اعتبر مأساة مستشفى السلط بالأردن الحدث الأبرز.

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