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من برنامج: سباق الأخبار

أبو تريكة شخصية الأسبوع ومأساة مستشفى السلط حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة، وبغالبية كبيرة، نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة لقب شخصية الأسبوع، في حين اعتبر مأساة مستشفى السلط بالأردن الحدث الأبرز.
20/3/2021
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(الجزيرة)

سباق الأخبار-ميغان ماركل شخصية الأسبوع والتصعيد الحوثي حدثه الأبرز

49:12
(الجزيرة)

الراحل يوسف شعبان شخصية الأسبوع واستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" حدثه الأبرز

47:56
(الجزيرة)

الصحفي اليمني عادل الحسني شخصية الأسبوع وهبوط مركبة فضائية على المريخ حدثه الأبزر

47:53
(الجزيرة)

مريد البرغوثي شخصية الأسبوع وتطورات الملف اليمني حدثه الأبرز

48:43
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