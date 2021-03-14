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من برنامج: سباق الأخبار

سباق الأخبار-ميغان ماركل شخصية الأسبوع والتصعيد الحوثي حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري لقب “شخصية الأسبوع”، بينما منح تواصل المعارك في مأرب بالتزامن مع تصعيد الحوثيين ضد السعودية لقب “حدث الأسبوع”.
13/3/2021
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