search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
49:12
من برنامج:
سباق الأخبار
سباق الأخبار-ميغان ماركل شخصية الأسبوع والتصعيد الحوثي حدثه الأبرز
منح جمهور الجزيرة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري لقب “شخصية الأسبوع”، بينما منح تواصل المعارك في مأرب بالتزامن مع تصعيد الحوثيين ضد السعودية لقب “حدث الأسبوع”.
اقرأ المزيد
13/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
الراحل يوسف شعبان شخصية الأسبوع واستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" حدثه الأبرز
play
47:56
الصحفي اليمني عادل الحسني شخصية الأسبوع وهبوط مركبة فضائية على المريخ حدثه الأبزر
play
47:53
مريد البرغوثي شخصية الأسبوع وتطورات الملف اليمني حدثه الأبرز
play
48:43
عبد الحميد الدبيبة شخصية الأسبوع ومحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ حدثه الأبرز
play
47:48
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
الراحل يوسف شعبان شخصية الأسبوع واستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" حدثه الأبرز
play
47:56
الصحفي اليمني عادل الحسني شخصية الأسبوع وهبوط مركبة فضائية على المريخ حدثه الأبزر
play
47:53
مريد البرغوثي شخصية الأسبوع وتطورات الملف اليمني حدثه الأبرز
play
48:43
عبد الحميد الدبيبة شخصية الأسبوع ومحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ حدثه الأبرز
play
47:48
شاهد المزيد
المزيد من وثائقية
البخلاء.. سحر السخرية كما خطها الجاحظ
"زفرات" المعتقلين في سجن "جو" البحريني.. تعذيب ممنهج أم حالات فردية؟
الراحل يوسف شعبان شخصية الأسبوع واستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" حدثه الأبرز
الطب الدقيق.. ثورة طبية يحدثها مركز "سدرة" تحمي أطفالك وتعالج الحالات المستعصية
الأكثر قراءة
ما الفرق بين زيت الزيتون العادي وزيت الزيتون البكر الممتاز؟
مين فنلندا دي؟ ودول متعورة.. هكذا رد إعلام السيسي على بيان حقوق الإنسان
شاهد- على طريقة مارادونا.. هدف أسطوري للأرجنتيني لاميلا لاعب توتنهام بمرمى أرسنال
ماذا فعل فيروس كورونا بمدينة الخطيئة الأميركية؟