البث الحي
48:12

من برنامج: سباق الأخبار

بايدن شخصية الأسبوع والانقلاب العسكري في ميانمار حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لقب شخصية الأسبوع، بعد توقيعه قرارا بإلغاء حظر السفر على دول ذات أغلبية مسلمة، بينما منح الانقلابَ العسكري في ميانمار لقب حدث الأسبوع.
6/2/2021
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
(الجزيرة)

شيخ الأسرى شخصية الأسبوع وتسلم الشيوخ لائحة اتهام ضد ترامب حدثه الأبرز

48:06
(الجزيرة)

قاوم الاحتلال بالمقلاع..المسن سعيد عرمة شخصية الأسبوع وتطورات المشهد الأميركي حدثه الأبرز

48:42
(الجزيرة)

مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز

48:01
(الجزيرة)

لاجئو الروهينغا شخصية الأسبوع ومناورة المقاومة بغزة حدثه الأبرز

48:02
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
(الجزيرة)

شيخ الأسرى شخصية الأسبوع وتسلم الشيوخ لائحة اتهام ضد ترامب حدثه الأبرز

48:06
(الجزيرة)

قاوم الاحتلال بالمقلاع..المسن سعيد عرمة شخصية الأسبوع وتطورات المشهد الأميركي حدثه الأبرز

48:42
(الجزيرة)

مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز

48:01
(الجزيرة)

لاجئو الروهينغا شخصية الأسبوع ومناورة المقاومة بغزة حدثه الأبرز

48:02
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

حجز ومصادرة أموال وممتلكات المتخلفين عن الخدمة العسكرية.. قانون جديد للنظام السوري يشعل المنصات

(الجزيرة)

الاتفاق النووي.. واشنطن وطهران وجدل الخطوة الأولى

(الجزيرة)

ز

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- بعد قرار شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب.. هل تغازل واشنطن طهران؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

هل تصدق؟ منزل عرضه 1.7 متر وسعره مليون و200 ألف دولار

مايرز: لا يوجد منزل آخر في لندن يبلغ عرضه 1.7 متر (الفرنسية)

تلقّى 5 جرعات من لقاح كورونا.. لن تصدق ماذا حصل له

القمة الأفريقية تدعو إلى إنهاء جميع أشكال التعامل مع إسرائيل

الزعماء الأفارقة تعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار كورونا في القارة السمراء (رويترز)

كورونا يرفع سكر الدم.. إليك 10 طرق طبيعية لخفضه