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48:12
من برنامج:
سباق الأخبار
بايدن شخصية الأسبوع والانقلاب العسكري في ميانمار حدثه الأبرز
منح جمهور الجزيرة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لقب شخصية الأسبوع، بعد توقيعه قرارا بإلغاء حظر السفر على دول ذات أغلبية مسلمة، بينما منح الانقلابَ العسكري في ميانمار لقب حدث الأسبوع.
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6/2/2021
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