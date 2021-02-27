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47:53
من برنامج:
سباق الأخبار
الصحفي اليمني عادل الحسني شخصية الأسبوع وهبوط مركبة فضائية على المريخ حدثه الأبزر
اختار جمهور الجزيرة الصحفي اليمني عادل الحسني ليكون شخصية الأسبوع، فيما اختار هبوط مركبة فضائية على المريخ ليكون حدثه الأبرز.
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27/2/2021
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