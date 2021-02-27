البث الحي
47:53

من برنامج: سباق الأخبار

الصحفي اليمني عادل الحسني شخصية الأسبوع وهبوط مركبة فضائية على المريخ حدثه الأبزر

اختار جمهور الجزيرة الصحفي اليمني عادل الحسني ليكون شخصية الأسبوع، فيما اختار هبوط مركبة فضائية على المريخ ليكون حدثه الأبرز.
27/2/2021
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
(الجزيرة)

مريد البرغوثي شخصية الأسبوع وتطورات الملف اليمني حدثه الأبرز

48:43
(الجزيرة)

عبد الحميد الدبيبة شخصية الأسبوع ومحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ حدثه الأبرز

47:48
(الجزيرة)

بايدن شخصية الأسبوع والانقلاب العسكري في ميانمار حدثه الأبرز

48:12
(الجزيرة)

شيخ الأسرى شخصية الأسبوع وتسلم الشيوخ لائحة اتهام ضد ترامب حدثه الأبرز

48:06
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
(الجزيرة)

مريد البرغوثي شخصية الأسبوع وتطورات الملف اليمني حدثه الأبرز

48:43
(الجزيرة)

عبد الحميد الدبيبة شخصية الأسبوع ومحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ حدثه الأبرز

47:48
(الجزيرة)

بايدن شخصية الأسبوع والانقلاب العسكري في ميانمار حدثه الأبرز

48:12
(الجزيرة)

شيخ الأسرى شخصية الأسبوع وتسلم الشيوخ لائحة اتهام ضد ترامب حدثه الأبرز

48:06
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

مرحلة مختلفة وقواعد جديدة تنظم العلاقة بين أميركا والسعودية.. ما الذي سيغيره بايدن؟

(الجزيرة)

ضاحي خلفان يحمّل سعود القحطاني مسؤولية مقتل خاشقجي ثم يتراجع.. ما الذي حدث؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- واشنطن تقصف فصائل محسوبة على طهران بسوريا.. هل فهمت إيران الرسالة؟

(الجزيرة)

واشنطن تقصف فصائل محسوبة على طهران بسوريا.. هل فهمت إيران الرسالة؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تسارع الانتشار العسكري الأميركي في اليونان.. هل يستهدف تركيا؟

تقع ألكسندروبوليس -وهي عاصمة مقاطعة إفروس- ضمن منطقة مقدونيا الشرقية وتراقيا الإدارية (رويترز)

أسرار الثقب الأسود الذي خسر ستيفن هوكينغ رهانه عليه

الثقب الأسود لكوكبة الدجاجة إكس-1 كان أول ثقب رُصد عام 1964 (ناسا)

هبوط برسيفيرانس يثير التساؤلات.. أين ذهب الماء الذي قيل إنه موجود على المريخ؟

بعد هبوط برسيفيرانس الناجح على المريخ تساءل المتابعون عن مكان المياه التي اكتُشفت مؤخرا (الجزيرة)

رفع معدل الذكاء ليس مستحيلا.. 10 طرق علمية تساعدك على تنمية عقلك

لا تتوقف عن تعلم المهارات الجديدة لرفع مستوى الذكاء لديك (بيكسابي)