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عبد الحميد الدبيبة شخصية الأسبوع ومحاكمة ترامب بمجلس الشيوخ حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة رئيس الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة لقب شخصية الأسبوع، بينما منح محاكمة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بمجلس الشيوخ لقب حدث الأسبوع.
13/2/2021
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