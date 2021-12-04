اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي شخصية الأسبوع ومتحور أوميكرون حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة لقب “شخصية الأسبوع” بحلقة (2021/12/4) من برنامج “سباق الأخبار” للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين حصل متحور كورونا الجديد أوميكرون على لقب “حدث الأسبوع”.

فقد صوّت 54% من جمهور الجزيرة المشارك في سباق "شخصية الأسبوع" للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقد أصبح أكثرَ لاعبٍ في التاريخ ينال جائزة الكرة الذهبية بعد فوزه بها للمرة السابعة.

في حين حل ثانيا الناشط الفلسطيني محمد الكرد وردودُ الفعلِ الواسعة على خطابه في الأمم المتحدة، وذلك بنيله 30% من الأصوات.

وثالثا حل الفنان الهندي المسلم منور فاروقي وقراره الاعتزال بعد تعرضه لتهديدات متكررة من جماعات هندوسية متطرفة، بعد أن نال 15% من الأصوات.

أما الشخصية التي نالت المركز الرابع فهي مؤسس موقع تويتر ورئيسه التنفيذي جاك دورسي بعد استقالته من منصبه، إذ نال 10% من الأصوات.

حدث الأسبوع

وفي سباق حدث الأسبوع الأهم، حصل متحور كورونا الجديد أوميكرون على اللقب بعدما نال 60% من الأصوات.

يذكر أن ما تأكد حتى الآن عن هذا المتحور هو أنه سريع الانتشار، ولم تتضح خطورته الكاملة بعد، ولا يعرف إن كانت اللقاحات المتوفرة فعالة في مواجتهه. أما ضحيته الأكبر حتى الأن فهو موطن ظهوره جنوب أفريقيا، حيث تتركز غالبية الإصابات.

أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب انطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم في الدوحة، الذي نال 28% من الأصوات.

في حين حل ثالثا احتدام المعارك في إثيوبيا للسيطرة على المدن الإستراتيجية شمالي البلاد الذي نال 7% من الأصوات. والمركز الرابع كان من نصيب سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا الذي نال 5% من أصوات المشاركين.