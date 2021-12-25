الأسيرات الفلسطينيات شخصية الأسبوع وارتفاع الإصابات بأوميكرون حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة لقب “شخصية الأسبوع” في حلقة (2021/12/25) من برنامج “سباق الأخبار” للأسيرات الفلسطينيات بالسجون الإسرائيلية، في حين حصل ارتفاع أعداد المصابين بمتحور أوميكرون على لقب “حدث الأسبوع”.

فقد صوّت 65% من جمهور الجزيرة المشارك في سباق "شخصية الأسبوع" للأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، في حين حل ثانيا اللاعب الجزائري ياسين براهيمي الذي نال 17% من الأصوات.

أما ثالثا، فحلّ أول أميركي مسلم يرأس شرطة مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، الضابط عيسى شاهين، بعد أن حصل على 10% من أصوات جمهور الجزيرة، وجاء في المركز الرابع الرئيس الجديد لتشيلي الشاب اليساري غابرييل بوريك بعد أن حصل على 8% من الأصوات.

حدث الأسبوع

أما حدث الأسبوع الأهم، فكان من نصيب الارتفاع العالمي لأعداد المصابين بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، الذي نال 59% من أصوات جمهور الجزيرة، في حين حل ثانيا تأجيل الانتخابات الليبية بعد أن نال 21% من الأصوات.

وحلت في المركز الثالث تطورات المشهد السياسي في السودان في ظل استمرار الاحتجاجات، وما نقل عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من عزمه على الاستقالة من منصبه، التي نالت 13% من أصوات جمهور الجزيرة.

وجاءت في المرتبة الرابعة زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى إسرائيل على وقع تهديدات متبادلة بين تل أبيب وطهران، حيث نالت 7% من الأصوات.