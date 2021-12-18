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من برنامج: سباق الأخبار

الشيخ رائد صلاح شخصية الأسبوع ومونديال العرب حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة لقب “شخصية الأسبوع” في حلقة (2021/12/18) من برنامج “سباق الأخبار” لرئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح، في حين حصلت بطولة كأس العرب على لقب “حدث الأسبوع”.

فقد صوّت 61% من جمهور الجزيرة المشارك في سباق "شخصية الأسبوع" لرئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح، في حين حل ثانيا اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي نال 18% من الأصوات.

أما ثالثا فحلّ قطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك بعد أن حصل على 12% من أصوات جمهور الجزيرة، وجاءت في المركز الرابع الوزيرة الألمانية من أصل عراقي ريم العبلي بعد أن حصلت على 9% من الأصوات.

حدث الأسبوع

أما حدث الأسبوع الأهم فكان من نصيب ختام بطولة كأس العرب في الدوحة، والذي نال 58% من أصوات جمهور الجزيرة، في حين حلت الجولة الجديدة من مفاوضات النووي الإيراني في فيينا ثانيا بعد أن نالت 17% من الأصوات.

وحلت في المركز الثالث زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى دولة الإمارات، والتي نالت 16% من أصوات جمهور الجزيرة، وجاءت في المرتبة الرابعة القرارات الجديدة للرئيس التونسي قيس سعيد، والتي نالت 9% من الأصوات.

18/12/2021

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