نازحو مأرب اليمنية شخصية الأسبوع وأزمة أوكرانيا حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة لقب “شخصية الأسبوع” في حلقة (2021/12/11) من برنامج “سباق الأخبار” لنازحي مأرب اليمنية، في حين حصل تصاعد التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا على لقب “حدث الأسبوع”.

فقد صوّت 57% من جمهور الجزيرة المشارك في سباق "شخصية الأسبوع" لنازحي محافظة مأرب (وسط اليمن)، وقد سجلوا أكبر حالة نزوح في المنطقة منذ 10 سنوات، وسط استمرار المعارك بين الجيش الوطني والحوثيين.

وحل ثانيا الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز الذي نال 31% من الأصوات بعد تقلده منصب المستشارية في ألمانيا.

أما ثالثا فحلّ أسطورة كرة القدم البرازيلية الجوهرة السوداء بيليه الذي نال 7% من الأصوات، وذلك بعد عودته للمستشفى لمتابعة العلاج بعد إصابته بورم سرطاني.

أما الممثل والمخرج الأميركي جوردان بيل فقد نال المركز الرابع، وحصل على 5% من الأصوات بعد اختيار فيلمه "غت أوت" (Get Out) كأفضل سيناريو لفيلم سينمائي في القرن الـ21.

حدث الأسبوع

أما حدث الأسبوع الأهم فكان من نصيب تصاعد التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وسط تحذيرات أميركية لموسكو من مهاجمة كييف، وقد نال 48% من الأصوات.

في حين حل ثانيا تحذير الفصائل الفلسطينية لإسرائيل جراء المماطلة في رفع الحصار عن غزة، ونال 26% من الأصوات.

وحل ثالثا ارتفاع نسبة الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، والذي نال 20%، وجاء في المركز الرابع تزايد سجال الانتخابات الليبية والغموض الذي يكتنف إمكانية انعقادها، والذي حصل على 6% من الأصوات.