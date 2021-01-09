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48:01
من برنامج:
سباق الأخبار
مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز
منح جمهور الجزيرة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي لقب شخصية الأسبوع، أما حدث الأسبوع الأبرز فكان اقتحام متظاهرين مناصرين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس بواشنطن.
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9/1/2021
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