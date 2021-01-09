البث الحي
48:01

من برنامج: سباق الأخبار

مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي لقب شخصية الأسبوع، أما حدث الأسبوع الأبرز فكان اقتحام متظاهرين مناصرين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس بواشنطن.
9/1/2021
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
(الجزيرة)

لاجئو الروهينغا شخصية الأسبوع ومناورة المقاومة بغزة حدثه الأبرز

48:02
(الجزيرة)

العالم أوغور شاهين مكتشف لقاح كورونا شخصية الأسبوع وتفشي سلالة جديدة من الفيروس حدثه الأبرز

47:39
(الجزيرة)

جوليو ريجيني شخصية الأسبوع والعقوبات الأميركية على تركيا حدثه الأبرز

47:26
(الجزيرة)

"ضحية العنصرية" في الرياضة شخصية الأسبوع وتطعيم كورونا حدثه الأبرز

49:09
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
(الجزيرة)

لاجئو الروهينغا شخصية الأسبوع ومناورة المقاومة بغزة حدثه الأبرز

48:02
(الجزيرة)

العالم أوغور شاهين مكتشف لقاح كورونا شخصية الأسبوع وتفشي سلالة جديدة من الفيروس حدثه الأبرز

47:39
(الجزيرة)

جوليو ريجيني شخصية الأسبوع والعقوبات الأميركية على تركيا حدثه الأبرز

47:26
(الجزيرة)

"ضحية العنصرية" في الرياضة شخصية الأسبوع وتطعيم كورونا حدثه الأبرز

49:09
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

ترامب.. هل ينجح الكونغرس في محاكمة اللحظة الأخيرة؟

(الجزيرة)

تويتر يحظر حساب ترامب.. "ازدواجية المعايير" تفجّر جدلا في المنصات العربية

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/8)

(الجزيرة)

قبل أسبوعين من تسليمه السلطة.. هل تنجح دعوات عزل ترامب؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مع استحالة عزله أو إقالته أو محاكمته.. ما السيناريو البديل للتعامل مع ترامب؟

(الجزيرة)

انتهاك جديد وافقت عليه ولم تقرأه.. واتساب سيحذف حسابك إذا لم تشارك بياناتك مع فيسبوك

تطبيق واتساب يجمع الكثير من البيانات المتعلقة بالحساب مثل: رقم الهاتف وصورة حسابك وأنماط استخدامك (رويترز)

استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي.. بالفيديو: مرسيدس تعرض شاشة سياراتها المنافسة لتسلا

ماذا كتب نابليون في وصيته قبل شهر من موته؟

نابليون نفي بعد هزيمته في واترلو عام 1815، وعانى من اعتلال صحته خلال سنواته الأخيرة (مواقع التواصل)