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لاجئو الروهينغا شخصية الأسبوع ومناورة المقاومة بغزة حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة لاجئي الروهينغا في بنغلاديش لقب شخصية الأسبوع، أما حدث الأسبوع الأبرز فكان المناورة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
2/1/2021
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