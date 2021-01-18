البث الحي
48:42

من برنامج: سباق الأخبار

قاوم الاحتلال بالمقلاع..المسن سعيد عرمة شخصية الأسبوع وتطورات المشهد الأميركي حدثه الأبرز

اختار جمهور الجزيرة المسن الفلسطيني سعيد عرمة ليكون “شخصية الأسبوع”، بينما اختار تطورات المشهد السياسي والأمني في الولايات المتحدة لتكون حدث الأسبوع الأبرز.
18/1/2021
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
(الجزيرة)

مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز

48:01
(الجزيرة)

لاجئو الروهينغا شخصية الأسبوع ومناورة المقاومة بغزة حدثه الأبرز

48:02
(الجزيرة)

العالم أوغور شاهين مكتشف لقاح كورونا شخصية الأسبوع وتفشي سلالة جديدة من الفيروس حدثه الأبرز

47:39
(الجزيرة)

جوليو ريجيني شخصية الأسبوع والعقوبات الأميركية على تركيا حدثه الأبرز

47:26
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سباق الأخبار
(الجزيرة)

مايك بنس شخصية الأسبوع واقتحام مناصري ترامب للكونغرس حدثه الأبرز

48:01
(الجزيرة)

لاجئو الروهينغا شخصية الأسبوع ومناورة المقاومة بغزة حدثه الأبرز

48:02
(الجزيرة)

العالم أوغور شاهين مكتشف لقاح كورونا شخصية الأسبوع وتفشي سلالة جديدة من الفيروس حدثه الأبرز

47:39
(الجزيرة)

جوليو ريجيني شخصية الأسبوع والعقوبات الأميركية على تركيا حدثه الأبرز

47:26
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

ما وراء الخبر- تراشق إيراني فرنسي بشأن الموقف من الاتفاق النووي.. لماذا الآن؟

(الجزيرة)

تراشق إيراني فرنسي بشأن الموقف من الاتفاق النووي.. لماذا الآن؟

تعليقات ساخرة على الجدل بشأن القطار الكهربائي في مصر.. ما قصة ساويرس والوزير؟

(الجزيرة)

استنفار في ساعات ترامب الأخيرة.. ما فرص اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

قبل يومين من تنصيب بايدن.. 7 تطورات خطيرة تزيد سخونة المشهد في واشنطن

(الجزيرة)

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

قرار لبايدن يتعلق بالمسلمين في يومه الأول.. مشهد محاكمة ترامب بدأ يتشكّل وعضو بالكونغرس يدعو لاعتقاله

تاريخ صفوت الشريف.. صراع ضابط المخابرات مع سعاد حسني وعمر خورشيد

من اليمين "الشريف" وحسني وخورشيد (الفرنسية)