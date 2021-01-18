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48:42
من برنامج:
سباق الأخبار
قاوم الاحتلال بالمقلاع..المسن سعيد عرمة شخصية الأسبوع وتطورات المشهد الأميركي حدثه الأبرز
اختار جمهور الجزيرة المسن الفلسطيني سعيد عرمة ليكون “شخصية الأسبوع”، بينما اختار تطورات المشهد السياسي والأمني في الولايات المتحدة لتكون حدث الأسبوع الأبرز.
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18/1/2021
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