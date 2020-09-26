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من برنامج: سباق الأخبار

محمد علي شخصية الأسبوع وتخلي فلسطين عن رئاسة الجامعة العربية الحدث الأبرز

منح جمهور الجزيرة الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي لقب "شخصية الأسبوع"، في حين حصل تخلي فلسطين عن رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، احتجاجا على هرولة دول عربية للتطبيع على لقب "حدث الأسبوع".

فقد منح 69% من جمهور الجزيرة المشاركين في التصويت الذي أجراه برنامج سباق الأخبار الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي لقب شخصية الأسبوع، بعد أن دعا المصريين إلى التظاهر ضد نظام السيسي وسياساته خصوصا هدم المنازل وغلاء الأسعار. وبالفعل خرجت مظاهرات في عدة محافظات مصرية على مدى أسبوع كامل، وما زالت متواصلة.

وحلت رئيسة الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا مريم بوجيتو في المركز الثاني في التصويت، ونالت 19% من الأصوات على إثر الضجة التي أثارها ظهورها بالحجاب في البرلمان الفرنسي، ومن ثم حديثها في إحدى محطات التلفزة الفرنسية.

وقد قال الرافضون لظهور مريم بالحجاب إنها لا تعبر عن الثقافة الفرنسية، في حين دافع كثيرون عنها من منطلق الحريات الشخصية التي يضمنها الدستور الفرنسي.

وفي المركز الثالث، حل الرئيس اللبناني ميشال عون بعد أن نال 7% من الأصوات، بتصريحه المثير للجدل بأن البلاد "رايحة على جهنم" بسبب تعثر تشكيل الحكومة الجديدة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وما أعقبه من احتجاجات ومطالبات شعبية بتغيير أسس العملية السياسية في البلاد، والتخلص من الطائفية السياسية.

في حين حلت بالمركز الرابع القاضية الأميركية روث بادر غينسبورغ بعد أن نالت 5% من أصوات جمهور الجزيرة على إثر وفاتها بعد صراع طويل مع السرطان عن عمر ناهز 87 عاما.

حدث الأسبوع

أما حدث الأسبوع الأهم فكان تخلي السلطة الفلسطينية عن رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، احتجاجا على هرولة دول عربية للتطبيع مع إسرائيل، ونال الحدث 68% من أصوات جمهور الجزيرة.

وحل ثانيا محاولات احتواء التوتر شرقي المتوسط بين تركيا واليونان التي نالت 22%. أما المركز الثالث فكان من نصيب العقوبات الأميركية على إيران التي نالت 10% من الأصوات.

26/9/2020
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