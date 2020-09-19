الطفل عدنان بوشوف شخصية الأسبوع وتطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الطفل المغربي عدنان بوشوف لقب شخصية الأسبوع بعد أن حصل على 48% من أصوات المشاركين في التصويت، في حين حصل اتفاق التطبيع الذي أبرمته الإمارات والبحرين مع إسرائيل على لقب حدث الأسبوع.

وكانت قصة الطفل عدنان قد هزت المجتمع المغربي والكثير من المجتمعات العربية بعد أن اختفى الطفل ذو الـ11 ربيعا، وانطلقت حملات في كل المغرب للبحث عنه، قبل أن يتم العثور على جثته ويتبيّن أن الطفل قد تعرض للخطف والاغتصاب والقتل.

وتمكنت السلطات من تحديد هوية القاتل بالاستعانة بالكاميرات المنتشرة في الشوارع، في حين انطلقت مظاهرات واسعة بالبلاد مطالبة بإعدام الجاني.

وجاء اللاعب المصري محمد صلاح الذي يلعب في فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني، بعد أن حصل على 27% من أصوات جمهور الجزيرة.

وفي المركز الثالث حل رئيس حكومة الوفاق الشرعية في طرابلس فايز السراح بعد أن صوّت عليه 22% من الجمهور، في حين حل رئيس الوزراء اليابانيي في المركز الرابعب بعدما حصل على 3% من أصوات المشاركين.



حدث الأسبوع

وفي سباق "حدث الأسبوع" اختار 59% من جمهور الجزيرة اتفاق التطبيع الذي أبرمته كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل ليكون حدث الأسبوع، وهو الاتفاق الذي قوبل برفض شعبي عربي وإقليمي واسع، ووصفه الفلسطينيون بأنه طعنة في الظهر.

وجاءت محادثات السلام بين الفرقاء الأفغان التي استضافتها الدوحة في المركز الثاني بعد أن صوت لها 24% من جمهور الجزيرة، في وقت صوت فيه 17% من الجمهور لاستمرار السلطات المصرية في هدم المنازل ليكون حدث الأسبوع.

يذكر أن تصويتي الجزيرة "شخصية الأسبوع" و"حدث الأسبوع" انطلقا مساء الأربعاء الماضي حتى مساء اليوم السبت.