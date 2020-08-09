الغنوشي شخصية الأسبوع وانفجار مرفأ بيروت حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي لقب شخصية الأسبوع، كما منح انفجار مرفأ بيروت لقب حدث الأسبوع في تصويت برنامج "سباق الأخبار".

ونال الغنوشي 52% من أصوات جمهور الجزيرة. ونجا الغنوشي من محاولة لسحب الثقة منه داخل البرلمان من خلال حملة قادها نواب مناوئون لحركة النهضة، بعد أن فشل خصوم الغنوشي في الحصول على الحد الأدنى المطلوب لسحب الثقة منه.

وحل ثانيا ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الذي نال 21% من الأصوات، وذلك بعد مغادرته بلاده ليعيش في المنفى، إثر تحقيق قضائي في سويسرا وإسبانيا أثبت تلقيه 100 مليون دولار من السعودية عام 2008 لتسهيل صفقة قطار الحرمين.

وفي المركز الثالث، حل الفتى العراقي حامد سعيد الذي نال 16%. وقد أثار شريط يظهر ٣ من عناصر الأمن وهم يعرونه ويوسعونه ضربا ويكيلون له شتائم خادشة للحياء ردود فعل غاضبة.

أما المركز الرابع فكان من نصيب حارس المرمى الإسباني المخضرم إيكر كاسياس الذي نال 11% من الأصوات بعد قراره اعتزال كرة القدم بعد مسيرة طويلة بدأها مع ريال مدريد الإسباني وختمها مع بورتو البرتغالي.

حدث الأسبوع

أما حدث الأسبوع الأهم، وكما كان متوقعا، فهو انفجار مرفأ بيروت الذي اكتسح التصويت بعد أن نال 92% من أصوات جمهور الجزيرة.

وتقاسم المركز الثاني تطورات أزمة سد النهضة، وإحكام المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا سيطرته على جزيرة سقطرى اليمنية، بعد أن نال كل منهما 4% من الأصوات.