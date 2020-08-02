جمهور الجزيرة يمنح طبيب الغلابة لقب شخصية الأسبوع.. والتوتر بين حزب الله وإسرائيل حدثه الأبرز

حصل الطبيب محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة على لقب شخصية الأسبوع، بعد أن حصل على غالبية ساحقة من أصوات جمهور الجزيرة

وتوفي مشالي قبل أيام عن 76 عاما، وقد اشتهر بـ "طبيب الغلابة" وكرّس حياته لمساعدة الفقراء، وكان يرفض تقاضي الأجور منهم، وفي بعض الأحيان كان يعطي المرضى ثمن الدواء.

واختار 89% من جمهور الجزيرة المشارك في تصويت برنامج سباق الأخبار على مدى ثلاثة أيام، الطبيب مشالي ليكون شخصية الأسبوع.

وقد نعى عشرات الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي في الدول العربية الدكتور مشالي، ورسم له البعض جداريات ورسومات تقديرا لإنسانيته التي تجسدت خلال سنوات حياته، دون أن يبحث عن شهرة أو مال.

وحلّ ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف بالمركز الثاني من السباق، بعد أن حصل على 6% من أصوات جمهور الجزيرة، عقب إصدار حزب الشعب الأوروبي بيانا عبّر فيه عن قلقه من قيام ولي العهد السعودي الحالي محمد بن سلمان بالتخلص من بن نايف المعتقل حاليا.

وحل بالمركز الثالث رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزّاق، الذي وجهت إليه تهمٌ بالفساد وخيانة الأمانة، وجاء بالمركز الرابع الملياردير الهندي "بي آر شيتي" الذي هرب من الإمارات بعد قيامه بعملية احتيال بمليارات الدولارات.

حدث الأسبوع

وفي سباق "حدث الأسبوع" حصل "التوتر بين حزب الله وإسرائيل" على لقب حدث الأسبوع بعد أن نال 51% من أصوات جمهور الجزيرة.

وحل "اتفاق الرياض الجديد" بالمركز الثاني بعد أن نال 28% من أصوات الجمهور، وجاء اتهام السعودية بالتجسس على تويتر بالمركز الثالث وحصل على 21%.