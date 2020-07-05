السيسي شخصية الأسبوع وتفاقم أعداد مصابي كورونا حدثه الأبرز

اختار جمهور الجزيرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليكون شخصية الأسبوع بعد فشله في تحقيق وعوده للمصريين، كما اختار الجمهور تفاقم أعداد المصابين بكورونا حدث الأسبوع الأبرز.

فوفقا للتصويت الذي أطلقه برنامج "سباق الأخبار" يوم الأربعاء الماضي واستمر على مدى ثلاثة أيام، اختار 48% من المشاركين في التصويت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصية الأسبوع، بعد أن أخلف بكل تعهداته للمصريين بجعل مصر بلدا متطورا ومتقدما بتاريخ 2020/6/30.

وجاء محافط سقطرى رمزي محروس في المركز الثاني بعد أن حصل على 23% من الأصوات، وحلّ المطرب الإثيوبي هاشالو هونديسا في المركز الثالث بحصوله على 18% من أصوات جمهور الجزيرة، في حين حل المطرب السوري سمير اكتع بالمركز الرابع وقد حصل على 11% ممن الأصوات.

حدث الأسبوع

وفي تصويت "حدث الأسبوع" اختار 58% من جمهور الجزيرة تفاقم أعداد المصابين بكورونا حدث الأسبوع الأبرز، وجاءت تطورات أزمة سد النهضة في المرتبة الثانية، ثم تفجّر الوضع الاقتصادي في لبنان في المرتبة الثالثة.