السيسي شخصية الأسبوع وتفاقم أعداد مصابي كورونا حدثه الأبرز

فوفقا للتصويت الذي أطلقه برنامج "سباق الأخبار" يوم الأربعاء الماضي واستمر على مدى ثلاثة أيام، اختار 48% من المشاركين في التصويت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصية الأسبوع، بعد أن أخلف بكل تعهداته للمصريين بجعل مصر بلدا متطورا ومتقدما بتاريخ 2020/6/30.
وجاء محافط سقطرى رمزي محروس في المركز الثاني بعد أن حصل على 23% من الأصوات، وحلّ المطرب الإثيوبي هاشالو هونديسا في المركز الثالث بحصوله على 18% من أصوات جمهور الجزيرة، في حين حل المطرب السوري سمير اكتع بالمركز الرابع وقد حصل على 11% ممن الأصوات.
حدث الأسبوع
وفي تصويت "حدث الأسبوع" اختار 58% من جمهور الجزيرة تفاقم أعداد المصابين بكورونا حدث الأسبوع الأبرز، وجاءت تطورات أزمة سد النهضة في المرتبة الثانية، ثم تفجّر الوضع الاقتصادي في لبنان في المرتبة الثالثة.