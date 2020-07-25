زيدان شخصية الأسبوع وملء خزان سد النهضة حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة مدرب نادي ريال مدريد زين الدين زيدان لقب شخصية الأسبوع، كما منح احتفالات إثيوبيا باكتمال المرحلة الأولى من تعبئة سد النهضة لقب حدث الأسبوع في تصويت برنامج "سباق الأخبار".

وقد حصل زين الدين زيدان على 47% من أصوات جمهور الجزيرة بعد أن قاد النادي الملكي في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني لتحقيق ١٠ انتصارات متوالية مكنته من حصد لقب الليغا للمرة الـ34 في تاريخه.

وفي سابقة نادرة تقاسم في هذا الحلقة شخصيتان المركز الثاني بعد أن نالا نسبة متساوية من أصوات الجمهور (25%)، هما رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر وأحد رواد الدفاع عن المسجد الأقصى الشيخ رائد صلاح، والكاتب السعودي الراحل صالح الشيحي الذي شُيع جثمانه قبل أيام، بعد خروجه من سجن قضى فيه أكثر من سنتين لانتقاده الفساد بالديوان الملكي.

وحل بالمركز الرابع النائب الأميركي الراحل جون لويس الذي نال 3% من أصوات الجمهور.

حدث الأسبوع

واختار جمهور الجزيرة احتفالات إثيوبيا باكتمال المرحلة الأولى من تعبئة سد النهضة الحدث الأبرز للأسبوع بعد أن نال 63%من الأصوات.

وحل ثانيا إعلان جامعة أكسفورد نتائج إيجابية لتجارب لقاح فيروس كورونا الذي نال 30% من الأصوات.

وفي المركز الثالث جاء حدث اتصالات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بشأن ليبيا على وقع منح البرلمان المصري تفويض التدخل العسكري هناك، ونال ذلك 7% فقط من أصوات الجمهور.