جمهور الجزيرة يختار الصحفي محمد منير شخصية الأسبوع

اختار جمهور الجزيرة في التصويت الذي أجراه برنامج سباق الأخبار الصحفي محمد منير ليكون "شخصية الأسبوع" بعد أن توفي إثر اصابته بكورونا خلال وجوده بالسجن.

وكان محمد منير من الصحفيين المعارضين للنظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، وقد اعتقلته السلطات المصرية بسبب ظهوره على شاشة "الجزيرة مباشر" حيث علق على أزمة تسببت بها مجلة مصرية محسوبة على النظام.

وبعد ساعات من ظهوره على شاشة الجزيرة، داهمت السلطات المصرية منزله، واعتقلته ولم تفرج عنه إلا بعد إصابته بفيروس كورونا، وقد ظهر قبيل وفاته وهو يشكو تدهور حالته الصحية ويتمنى مساعدته للدخول إلى المستشفى والحصول على العلاج.

وحل رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ بالمركز الثاني، بعد أن قدم استقالته عقب توجيه تهم له بتضارب المصالح، وجاءت النائبة الليبية سهام سرقيوة بالمركز الثالث بعد أنباء عن قتلها من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعد خطفها العام الماضي.

فيما حل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالمركز الرابع بعد أن اتخذ قرارا ضد شركة هواوي الصينية.



جدث الأسبوع

وفيما يتعلق بحدث الأسبوع الأبرز اختار جمهور الجزيرة بدء إثيوبيا تعبئة سد النهضة ليكون حدث الأسبوع الأبرز حيث صوت له 75%، فيما حلت التطورات في ليبيا والتهديد المصري بالتدخل العسكري بالمركز الثاني بعد حصولها على 14%، وجاء قرار محكمة العدل الدولية بخصوص صلاحية منظمة إيكاو بحسم الخلاف بين قطر ودول الحصار بالمركز الثالث وقد حصل على 9% من أصوات جمهور الجزيرة.

يذكر أن برنامج "سباق الأخبار" أجرى التصويت على مدى ٣ أيام على كافة منصات الجزيرة.