ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة شخصية الأسبوع وأزمة سد النهضة حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة ضحايا المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية لقب شخصية الأسبوع، في حين منح الجمهور تطورات أزمة سد النهضة لقب حدث الأسبوع في التصويت الذي يجريه برنامج "سباق الأخبار" (11/7/2020).

وقد حصل ضحايا المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية على 66% من أصوات المشاركين في التصويت الذي أطلقه برنامج "سباق الأخبار" يوم الأربعاء الماضي واستمر على مدى ثلاثة أيام.

ووفقا لحكومة الوفاق الوطني، فإن إجمالي الجثث التي وجدت في تلك المقابر بلغ أكثر من 219، وذلك بعد أن استعادت قوات الوفاق المدينة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وحلت الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي في المركز الثاني بعد أن نالت 19% من الأصوات.

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 86 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا. وبدأت الفنانة الراحلة مشوارها الفني في خمسينيات القرن الماضي، وفي رصيدها مئات الأعمال الدرامية المختلفة، فضلا عن عملها عارضة أزياء في بداياتها.

وفي المركز الثالث حل عبد العزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب اليمني الذي نال 8% من الأصوات، وذلك إثر نجاته من محاولة اغتيال، في حين حل رابعا الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي نال 7% فقط من أصوات المشاركين، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعلاج، وهو الذي طالما سخر من الفيروس.

أزمة سد النهضة

وفي حدث الأسبوع، منح جمهور الجزيرة تطورات أزمة سد النهضة -في ظل إصرار إثيوبيا على البدء بملئه- المركز الأول. ونال الحدث 75% من أصوات الجمهور.

وحلت العقوبات البريطانية على قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في المركز الثاني بنسبة 14%.

أما المركز الثالث فكان من نصيب إعلان الحوثيين توسيع قائمة أهدافهم في السعودية، حيث نال 11% من الأصوات.