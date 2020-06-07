جورج فلويد "شخصية الأسبوع" والاحتجاجات الأميركية حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة المواطن الأميركي جورج فلويد لقب "شخصية الأسبوع"، واختار الاحتجاجات ضد العنصرية في الولايات المتحدة حدثه الأبرز.

شخصية الأسبوع

نال المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد نسبة 70% من أصوات جمهور الجزيرة، واحتل بذلك صدارة التصويت الذي أجراه برنامج "سباق الأخبار" على مدى ثلاثة أيام ليفوز بلقب "شخصية الأسبوع"، وقد أشعل مقتله خنقا على يد ضابط شرطة احتجاجات تندد بالعنصرية في الولايات المتحدة وخارجها.

أما الشاب الفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة إياد حلّاق الذي استشهد برصاص الاحتلال في القدس، فقد حل في المرتبة الثانية بنسبة 23%.

وكان المركز الثالث من نصيب الفنان المصري الراحل حسن حسني الذي نال 6% من أصوات الجمهور، بعد وفاته في القاهرة عن عمر ناهز 89 عاما، ثم جاء في المرتبة الرابعة الناشط المصري الأميركي محمد سلطان بنسبة 1%، بعد رفعه دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد مسؤولين مصريين بتهمة تعذيبه على خلفية نشاطه السياسي.

حدث الأسبوع

أما في سباق "حدث الأسبوع" الذي أجراه البرنامج الأسبوعي، فقد حلت الاحتجاجات ضد العنصرية في الولايات المتحدة في المركز الأول بنسبة 71% من أصوات الجمهور.

وحلت في المركز الثاني سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية على كامل الغرب الليبي بنسبة 24%، أما المركز الثالث فكان من نصيب التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية الذي نال 5% فقط.