النجم أحمد راضي شخصية الأسبوع ومخاوف تفشي موجة ثانية لكورونا حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة النجم العراقي الراحل أحمد راضي لقب شخصية الأسبوع، في حين منح تحذير منظمة الصحة العالمية من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا لقب حدث الأسبوع في التصويت الذي يجريه برنامج "سباق الأخبار".

منح جمهور الجزيرة النجم العراقي الراحل أحمد راضي لقب شخصية الأسبوع، في حين منح تحذير منظمة الصحة العالمية من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا لقب حدث الأسبوع في التصويت الذي يجريه برنامج "سباق الأخبار" (2020/6/27).

وقد حصل أحمد راضي في التصويت -الذي استمر ثلاثة أيام- على 73% من أصوات المشاركين، بعد وفاته بفيروس كورونا في بغداد عن عمر قارب 56 عاما.

ويحفل سجل راضي الكروي بالإنجازات؛ فقد اختير أفضل لاعب في آسيا عام 1988، كما أنه كان صاحب الهدف العراقي الوحيد في مرمى بلجيكا خلال منافسات كأس العالم بالمكسيك عام 1986.

وحلّ الناشط السعودي عمر عبد العزيز في المرتبة الثانية من التصويت بعد أن نال 16%. وقد حذرت السلطات الكندية الناشط من إمكانية استهدافه من قبل سلطات بلاده، وأن عليه توخي الحذر.

يُذكر أن عمر عبد العزيز -الذي تربطه علاقة وثيقة بالصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي- سبق أن تعرض هاتفه للاختراق من قبل شبكة لها ارتباط بالسعودية.

وفي المركز الثالث، حلت الناشطة المصرية سناء سيف -التي نالت 8% من الأصوات- بعد اختطافها من أمام مكتب النائب العام، وعرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها 15 يوما احتياطيا بتهمة نشر أخبار كاذبة عن تفشي فيروس كورونا، والدعوة إلى التظاهر.

وكانت الناشطة بصدد الذهاب لتقديم بلاغ عن الاعتداء على أسرتها من نساء مجهولات عند سجن طرة، الذي يُحتجز فيه شقيقها الناشط علاء عبد الفتاح، قبل اختطافها.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي نال 3% فقط من أصوات المشاركين، وذلك بعد إلزامه بقوة القضاء على ارتداء الكمامة.

وطالما استخف الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا وانتقد كثيرا من الإجراءات المتخذة من حكام الولايات، رغم أن بلاده تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بالفيروس.

موجة ثانية لكورونا

وفي حدث الأسبوع، منح جمهور الجزيرة تحذير منظمة الصحة العالمية من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا لقب حدث الأسبوع، ونال 52% من الأصوات.

وجاء بالمركز الثاني تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التدخل العسكري في ليبيا، وردود الفعل عليها بعد أن نالت 31% من الأصوات.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الهجمات الصاروخية الجديدة للحوثيين على السعودية التي نالت 17% من أصوات جمهور الجزيرة.