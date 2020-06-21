جون بولتون شخصية الأسبوع وأزمة سد النهضة حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي السابق لقب شخصية الأسبوع، في حين منح استمرار أزمة سد النهضة مع إصرار إثيوبيا على ملء السد لقب حدث الأسبوع في التصويت الذي يجريه "سباق الأخبار"

وقد حصل جون بولتون في التصويت الذي استمر ثلاثة أيام على 36% من أصوات المشاركين، وذلك بعد أن دخل الرجل في معركة قانونية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تحاول منعه من نشر كتاب يكشف فيه ما يسميه فضائح تتعلق بأسلوب إدارة ترامب للبلاد، والسياسة التي ينتهجها.

ويرى محللون أن كتاب بولتون يشكل خطرا كبيرا على موقف ترامب الانتخابي، حيث إن المعلومات التي يكشفها بولتون بحكم قربه من ترامب، من شأنها أن تضر بصورة الأخير في أذهان الناخبين الأميركيين.

وحلّ الصحفي المصري محمد منير في المرتبة الثانية من التصويت بعد أن نال 30% من أصوات جمهور الجزيرة، وكان منير قد وثّق بالصور والفيديو لحظات اعتقاله من قبل قوات الأمن المصرية، بسبب ظهوره فقط على شاشة "الجزيرة مباشر" وتحذيره من محاولات البعض إثارة الفتنة الطائفية في مصر، وذلك على خلفية صورة غلاف لمجلة مصرية.

وحلت الناشطة السعودية لجين الهذلول بالمرتبة الثالثة في سباق الجزيرة، بعد حصولها على جائزة الحرية الفرنسية، بسبب دفاعها عن حقوق المرأة في بلادها، وعدم تخليها عن مواقفها رغم اعتقالها منذ عام 2018.

وجاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمرتبة الرابعة من السباق، وذلك بعد انتقاد منظمات حقوقية له، بسبب شطبه اسمي الإمارات والسعودية، من قائمة العار، حيث ذكّرت المنظمات الحقوقية الأمين العام بجرائم الدولتين بحق أطفال اليمن.

أزمة سد النهضة

وفي حدث الأسبوع منح جمهور الجزيرة استمرار أزمة سد النهضة مع إصرار إثيوبيا على ملء السد وطلب مصر تدخل مجلس الأمن الدولي لقب حدث الأسبوع، حيث حصل هذا الحدث على 39% من أصوات جمهور الجزيرة.

وحاء بالمركز الثاني بدء تطبيق قانون العقوبات الأميركي "قانون قيصر" الذي يشدد العقوبات على سوريا بسبب انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، وجاءت إدانة منظمة التجارة العالمية للسعودية بسبب رعايتها لجريمة قرصنة قنوات "بي إن سبورت" بالمركز الثالث.