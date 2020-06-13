شلح شخصية الأسبوع والتطورات الميدانية والعسكرية بليبيا حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة في برنامج "سباق الأخبار" (2020/6/13) الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح لقب شخصية الأسبوع بعد حصوله على 64% من أصوات الجمهور، وذلك بعد وفاته عن عمر يناهز 62 عاما.

وجاء في المركز الثاني أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بعد تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار لجماعات تعمل من أجل تحقيق المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية ومكافحة العنصرية، وقد حصل على 17% من أصوات الجمهور.

وحل بالمركز الثالث القيادي بمليشيا الجنجويد في السودان علي كوشيب بعد أن سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وقد حصل على 13% من الأصوات، بينما جاء في المركز الرابع الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب بعد الإفراج عنه، وقد اعتقل بسبب مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق.

الحدث الأبرز

أما في سباق "حدث الأسبوع" الذي أجراه "سباق الأخبار" فقد حلت التطورات الميدانية والعسكرية في ليبيا بالمركز الأول حيث صوت له 74% من المشاركين.

وجاء في المركز الثاني انهيار الليرة السورية وخروج مظاهرات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد حيث حصل على 15% من إجمالي الأصوات، بينما حل بالمركز الأخير الاجتماع الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان لبحث استئناف التفاوض بشأن سد النهضة بحصوله على 11% من الأصوات.