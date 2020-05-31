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من برنامج: سباق الأخبار

أطباء مصر "شخصية الأسبوع" والرفع التدريجي للقيود بسبب كورونا "حدثه" الأبرز

منح جمهور الجزيرة أطباء مصر لقب "شخصية الأسبوع"، والرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب كورونا "حدثه" الأبرز.

شخصية الأسبوع
نال أطباء مصر الذين ضحى عدد مهم منهم بحياتهم في مواجهة كورونا نسبة 53% من أصوات جمهور الجزيرة، واحتلوا بذلك صدارة التصويت الذي أجراه برنامج "سباق الأخبار" على مدى ثلاثة أيام لنيل لقب "شخصية الأسبوع"، حيث صاروا بين عشية وضحاها في مرمى سهام التخوين والاتهامات، بعد أن أغضبهم تتابع سقوط ضحايا في صفوفهم بفيروس كورونا في ظل ما يقولون إنه تقاعس حكومي عن توفير أدوات وإجراءات الحماية.

أما القاضية البريطانية رافيا أرشد التي أصبحت أول قاضية محجبة في بريطانيا وستعمل نائبة قاضٍ في دائرة ميدلاندز، فقد جاءت في المرتبة الثانية حاصدة 22% من أصوات الجمهور.

وحلّ ثالثا سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بنسبة 19% بعد اعتقال ابنه وابنته لإجباره على العودة إلى السعودية. ثم جاء رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء صغير بن عزيز بعد نجاته من محاولة اغتيال ونال 6% من مجموع الأصوات.

حدث الأسبوع
أما في سباق "حدث الأسبوع" الذي أجراه البرنامج الأسبوعي، فقد حل الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب كورونا في عدد من دول العالم بالمركز الأول بنسبة 48% من أصوات الجمهور.

وجاء بالمركز الثاني استمرار تقدم قوات حكومة الوفاق الليبية بالتزامن مع اتهامات لروسيا بإرسال طائرات حربية لدعم حفتر، بعدما نال 41% من الأصوات، بينما حل ثالثا التوتر بين موقع تويتر والرئيس الأميركي دونالد ترامب إثر حصوله على نسبة 11% من أصوات الجمهور.

30/5/2020
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