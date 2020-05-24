السيلاوي شخصية الأسبوع وسيطرة الوفاق على "الوطية" حدثه الأبرز

منج جمهور الجزيرة العالِمَ المغربي منصف السيلاوي لقب شخصية الأسبوع، بعد أن اختاره الرئيس الأميركي لرئاسة الجهود الحكومية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا،

منح 47% من جمهور الجزيرة -الذين شاركوا بتصويت أجراه "سباق الأخبار" على مدى ثلاثة أيام- أصواتهم للعالم المغربي الدكتور منصف السيلاوي، وهو الذي كان له دور كبير في ايجاد لقاحات لأمراض عدة من الملاريا وأيبولا.

وقد حل الملياردير "رامي مخلوف" ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد بالمركز الثاني، بعد أن حصل على 29% من أصوات جمهور الجزيرة.

وتقاسم المركز الثالث كل من الداعية السعودي صالح الشيخي -الذي أفرجت عنه السلطات ببلاده بعد عامين من الاعتقال إثر حديثه عن فساد بالديوان الملكي- والأكاديمية المصرية ليلي سويف والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، بعد حصول كل منهما على 12% من أصوات جمهور الجزيرة.

حدث الأسبوع

أما في سباق حدث الأسبوع الذي أجراه "سباق الأخبار" فقد حل خبر سيطرة حكومة الوفاق على قاعدة الوطية بالمركز الأول بعد أن حصد 73% من أصوات جمهور الجزيرة.

وجاء بالمركز الثاني عودة الدوري الألماني بعد حصوله على 16% من أصوات جمهور الجزيرة، وفي المركز الثالث حل حدث انتشار الأوبئة بمدينة عدن وسط تواصل الاقتتال، في سباق حدث الأسبوع، بنسبة 11%.